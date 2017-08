Il caldo non lascia tregua: 40 accessi ogni giorno negli ospedali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Da oggi e per l’intera settimana l’annunciata nuova ondata di caldo africano dovrebbe toccare il picco più alto dell’estate, tra 35 e 38 gradi in provincia di Pesaro Urbino. Massima attenzione, quindi, per i soggetti più fragili, anziani, bambini, ma anche per chi pratica lavori pesanti o attività sportiva, nelle ore più a rischio. Sono in aumento dall’inizio dell’estate per il caldo gli accessi complessivi alle strutture di emergenza di Marche Nord a Pesaro e Fano.Nel solo mese di luglio, stando ai dati forniti dal primario del Pronto soccorso Stefano Loffreda, gli over 80 hanno fatto registrare circa 40 accessi complessivi al giorno al San Salvatore e al Santa Croce. In particolare, dall’inizio dell’estate le richieste di intervento al Pronto soccorso per le conseguenze di caldo e afa registrano un aumento tra il 20 e il 40%. Per le persone fragili, soprattutto anziani, un presidio di prevenzione e aiuto è garantito dal punto unico di accesso con sede a Muraglia e dal progetto Helios, che funziona su base regionale, attivato sul territorio con la collaborazione tra Asur e i Comuni di Pesaro e Fano.