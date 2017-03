Blitz contro i parcheggiatori abusivi e raffica di multe ai mendicanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sono cresciute le multe relative all’ordinanza anti-elemosina. Un tema che è sempre sulla bocca dei cittadini soprattutto per quanto riguarda i parcheggiatori abusivi di Piazzale Carducci e piazzale Cinelli, quello davanti all’ospedale. E anche ieri mattina fuggi fuggi generale per l’arrivo della pattuglia della Polizia Locale che è intervenuta nel parcheggio davanti al tribunale. E da inizio anno, in appena tre mesi scarsi, l’ordinanza anti accattonaggio ha fatto registrare un’impennata di multe da parte dei vigili urbani. Sono stati 71 i verbali elevati tra parcheggiatori e persone che chiedono l’elemosina. Un dato di gran lunga superiore ai 45 dell’intero 2016. Ma l’ordinanza era arrivata ad anno in corso e ora è arrivata una stretta decisiva.