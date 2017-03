La banda del buco nell'infisso ruba 5mila euro tra contanti e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Ancora furti in appartamento nella notte. I ladri hanno praticato il solito foro nell’infisso di una porta finestra per potersi garantire l’accesso all’abitazione di via Cilea nella zona di via Ponchielli.Una volta praticato il foro hanno forzato la maniglia e sono entrati. Non c’era allarme e hanno agito senza troppe pressioni. Hanno frugato ovunque e hanno trovato contanti e monili in oro per il valore di circa 4-5000 euro. Sul caso indagano le forze dell’ordine. La settimana scorsa quattro colpi in abitazione nel quartiere di Pantano.