Li cercano per un cellulare rubato e trovano anche un scooter: 4 minori nei guai

PESARO - Quattro minorenni denunciati per furto. Un gruppo di ragazzine adolescenti era uscito per festeggiare in un bar di Villa San Martino. Ma una volta fuori dal locale, intorno alle 3 di notte, si sono viste accerchiare da quattro ragazzi, tutti minorenni, due marocchini e due nigeriani. Tutti residenti tra Pesaro, Montecchio e Piandimeleto. Uno di loro ha bloccato la strada e un altro è salito sul portapacchi di una di loro. In un attimo di concitazione e confusione è riuscito a portare via dalla borsa due cellulari Iphone di ultima generazione. Poi sono andati via e le ragazze, una volta accortesi del furto hanno denunciato tutto ai carabinieri di Borgo Santa Maria. Scoperto il quartetto, in casa di due di loro che vivono insieme, non hanno trovato i cellulari. Ma le indagini hanno portato a scoprire gravi indizi di colpevolezza tanto da denunciarli per furto aggravato con destrezza. I giovani, tre studenti e un operaio, hanno negato tutto. Ma nel garage di uno di loro, a Montecchio, i carabinieri hanno trovato un motorino risultato rubato a Pesaro in viale Trieste lo scorso giugno.