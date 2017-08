Auto contro uno scooter nella zona mare: paura per un giovane centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Paura per un incidente all'incrocio tra viale della Repubblica e viale Battisti, nel cuore della zona mare piena di turisti. Una Fiat 600 ha urtato, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, uno scooter, scagliandolo a terra e finendo la sua corsa contro un palo della segnaletica, abbattuto. Ad avere la peggio il giovane conducente dello scooter, portato al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore, anche se, fortunamente, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.