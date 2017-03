Il suo agriturismo finisce all'asta: lui querela e protesta fuori dal tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Protesta davanti al Tribunale di un coltivatore , Leonardo Maccaluso, per la messa all’asta del suo agriturismo a Novafeltria.L’uomo sostiene che l’asta del Tribunale di Pesaro non sia valida per un vizio di forma. Non solo ma anche che la vendita giudiziaria sia avvenuta prima del previsto (sulla carta doveva essere il 19 giugno). Da qui la contestazione: l’acquirente non avrebbe i requisiti. E ha sporto querela.