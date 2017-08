Finisce fuori strada e non ricorda nulla Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - E’ uscito di strada con il suo furgone ed è finito in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. L’incidente stradale è successo intorno alle 8.30, appena fuori la città dei Bronzi dorati. Un giovane di 30 anni di Pergola, panettiere, alla guida di un furgone, mentre percorreva la strada provinciale che collega il centro pergolese alla provincia di Ancona, è uscito di strada all’altezza della frazione di Pantana, in un tratto che non presenta particolari criticità. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i carabinieri della stazione di Pergola e l’ambulanza. I sanitari dopo le primissime cure hanno optato per far arrivare l’eliambulanza che è atterrata in un campo nelle immediate vicinanze. Il trentenne, infatti, non ricordava quanto accaduto. A seguito dell’urto, seppur non violentissimo, il ragazzo ha, infatti, anche ripetutamente sbattuto nell’abitacolo. Per questi motivi e per evitare possibili complicazioni, per tutti gli accertamenti del caso, i sanitari hanno deciso per l’immediato trasporto del trentenne all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza.