Una palla di fuoco in cielo a Montelabbate Ma il meteorite non si trova

MONTELABBATE - Una palla di fuoco che lasciava una lunga scia in cielo. Un oggetto non bene identificato che poi è caduto, da qualche parte, in mezzo alle campagne. E’ quanto ha dichiarato di aver visto un uomo di Montelabbate nel pomeriggio. Il racconto, alquanto insolito, è arrivato alla centrale dei Carabinieri da parte dello stesso attraverso una telefonata nella quale il cittadino ipotizzava potesse trattarsi di un frammento di roccia o meteorite. Scherzo o realtà? In ogni caso una pattuglia dei militari è partita per cercare di risolvere il mistero. La perlustrazione della zona, secondo le indicazioni della telefonata, dove sarebbe caduta la palla di fuoco però non ha dato nessun tipo di risultato. Nessuna traccia di pietra o qualsiasi altro materiale possa essere caduto dal cielo.