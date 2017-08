Schianto in scooter a pochi metri da casa Ex carabiniere e papà muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO – Tragedia della strada a Monte Porzio, con un incidente che è costato la vita ed un ex carabiniere papà di due figli piccoli.L’uomo, un 54enne del posto, era in sella al suo scooter Suzuki 400 e stava rientrando e, arrivato a poche decine di metri da casa, ha colpito, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, l’auto guidata dalla sua vicina di casa. L’uomo ha battuto violentemente la testa e i soccorsi, seppur immediati, sono stati purtroppo inutili.