Si incendiano le balle di fieno nel campo Parte l'allarme social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO – Paura per un incendio scoppiato in località Montecucco. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnare le fiamme che si erano sprigionate dalle balle di fieno all’interno di una tenuta agricola nelle vicinanze del cosidetto passo di Rialdone, alle spalle cioè dell’abitato di Monte Porzio e non lontano dal territorio di San Giorgio di Pesaro. I pompieri hanno circoscritto il fuoco scongiurando che il rogo potesse propagarsi alle strade più vicine o agli arbusti, per la concomitante presenza di venti caldi da sud e per le alte temperature che l’altra sera sfioravano almeno i 28-30 gradi. L’area in cui è scoppiato il rogo si trova fortunatamente piuttosto distante, almeno 3 km, dai centro abitati di Monte Porzio e di Castelvecchio. Non è stato dunque necessario dover sfollare nessuno. Il rogo non ha mancato di suscitare in ogni caso preoccupazione via social tra gli abitanti, che hanno condiviso l’allarme cercando notizie su che cosa stesse bruciando in località Montecucco.