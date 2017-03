Consigliera comunale sventa truffa dello specchietto Caccia a due ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Allarme truffa con lo specchietto in viale delle Regioni a Marotta. Il raggiro stava per consumarsi e soltanto la pronta reazione della consigliera comunale Greta Grestini ha evitato che i malviventi mettessero in atto il tranello."Attenzione su viale delle Regioni mi hanno appena fatto lo “scherzetto dello specchietto”. Mi hanno rotto lo specchietto e volevano soldi, dicendo che avevo rotto io il loro", ha immediatamente avvisato sulla sua pagina social la ragazza. Ero al volante della Polo di mio fratello – spiega Grestini - e improvvisamente ho sentito distintamente il rumore come di un urto. Pochi attimi dopo mi si affianca un’altra autovettura con due persone a bordo, molto giovani, che mi chiedono dei soldi per ripagare il danno dicendo che ero stata io a rompere il loro specchietto. Ho chiesto di fare il Cid. Di fronte alla mia proposta hanno cominciato a tergiversare e a dire che allora non avrebbero voluto più niente e se ne sono andati". Grestini ha provveduto a sporgere denuncia fornendo informazioni utili alle indagini.