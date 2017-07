Gli studenti sospesi al lavoro per il verde pubblico cittadino insieme ai richiedenti asilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Richiedenti asilo al fianco degli studenti sospesi dell’Istituto Benelli. Tutti al lavoro per la manutenzione della città. Aspes ha rinnovato due convenzioni che coinvolgono l’azienda di servizi, l’Auser e la cooperativa sociale “T41B”, a sostegno del progetto “Volentieri Volontari”. Un contributo annuale, a titolo di rimborso spesa, che si aggira intorno ai 25mila euro. Nel progetto entrano anche gli studenti indisciplinati.Tra le attività convenzionate: cura del verde pubblico (taglio, raccolta erba, piccola potatura, raccolta cartacce e fogliame etc.), ordinaria manutenzione di arredi urbani, di parchi e giardini e tutela del patrimonio pubblico. Le risorse serviranno per pagare le polizze assicurative contro gli infortuni per i volontari dell’Auser e le spese che gli stessi volontari dovessero sostenere direttamente nonché le spese per il costo del carburante, l’assicurazione e la gestione delle attrezzature per i servizi resi. I ragazzi che hanno subito il provvedimento disciplinare lavoreranno nell’ambito del progetto: ad ogni giorno di sospensione corrisponderà una giornata di lavoro.