Sale la febbre del Palio Tutto pronto per la finale Ecco la scaletta ufficiale

PESARO E' iniziata con i cortei delle contrade in gara la finalissima della settima edizione del palio che concluderà solo a tarda notte con la consegna dell'ambito ciocco alla vincitrice della stafetta. La gara si correrà intorno a Rocca Costanza che, per motivi di sicurezza, quest'anno vedrà entrare al suo interno solo una rappresentanza di tifosi (100 per ciascuna delle 17 contrade pesaresi). Buona parte del traffico cittadino, nonostante il grande utilizzo di vigili urbani e la perfetta organizzazione dei capi contrada (che dirigevano i cortei), ha inevitabilmente subito dei rallentamenti. Colorati, ricchi di striscioni, carichi di sfottò e giustamente rumorosi: i cortei, come ogni anno, hanno invaso piazzale Matteotti con un grande carico di appartenenza alla città.Un premio è già stato assegnato: la Tombaccia ha vinto il torneo di calcio dei Bracieri. Un Palio contrassegnato anche dalla sicurezza, dopo le restrizioni toccate al cortile di Rocca Costanza (capienza massima ridotta da 700 a 480 spettatori) allargate ad una maggiore prevenzione e controllo del fossato per l’evento clou domenicale. «Dal punto di vista della sicurezza è tutto pronto» ha detto ieri l’assessore Luca Bartolucci, che negli ultimi dieci giorni ha prima partecipato alla riunione del comitato in prefettura, e poi ha convocato la commissione comunale di pubblico spettacolo con un sopralluogo proprio nel fossato in vista del Palio. Tra le misure adottate, che riprendono l’impianto già efficace delle ultime edizioni, oltre alla rampa di accesso e uscita già esistente, due scalinate di emergenza per rafforzare il piano di evacuazione in caso di necessità. E tutt’intorno, a ridosso delle balaustre, transenne di protezione per le persone che assisteranno dall’alto. Una sorveglianza capillare dentro e fuori il fossato, con le forze dell’ordine, protezione civile, steward dell’organizzazione. Dopo le gare di qualificazione (a partire dalle 18) e la sfilata delle Miss, la finalissima si correrà intorno alle 21. Dalle 22 in poi le premiazioni (11 categorie previste) e la cerimonia di chiusura.