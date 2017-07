Il pilota e il cane si sposano La “promessa è per sempre” diventa uno spot Mediaset

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Abbandonare i cani, nel periodo estivo prima delle ferie, è una piaga, una vergogna che in Italia, purtroppo è lontana dallo scomparire. Da oggi, sino al 12 agosto, le reti Mediaset manderanno in onda un spot contro l’abbandono, che è stato studiato, girato e realizzato nella nostra provincia. Lo hanno ideato Giacomo Lucchetti, pilota di moto, 8 volte campione d'Italia in varie categorie e grande amico degli animali, e Valerio Vergani, regista per la Zeeva Production, tra Pesaro e Fano e ieri, lo hanno presentato in anteprima nella sala Rossa del Comune di Pesaro.Una storia bella, che colpisce come un cazzotto allo stomaco che con coraggio - Giacomo e Valerio grazie alla collaborazione di Juliet ( una splendida meticcia di nove mesi) e a “Don Aurelio”, il “sacerdote” (ex impiegato Inps) che ha officiato il “matrimonio” tra Giacomo e Juliet – rifilano con gran classe a coloro che abbandonano i cani Lo spot ritrae Giacomo e Juliet nella chiesa di Villa Giulia di Fano dove “don Aurelio”, li unisce in matrimonio. Al termine della funzione Giacomo si prende in braccio Giulia, la carica sul sidecar che li attende fuori davanti al sagrato e Giacomo- elegantissimo – afferma deciso: «Una promessa è per sempre». Bello lo spot e pure commovente: Juliet è solo un cane ma se le prometti di prenderla con te è per sempre. Servizio completo nel Corriere Adriatico in edicola