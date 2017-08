Due distinti roghi minacciano alcune abitazioni e negozi Possibile dolo, vigili al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Un incendio di vaste proporzioni ha interessato Mondolfo nelle prime ore del pomeriggio. Le fiamme, divampate in due diversi punti della città, hanno pericolosamente rasentato alcune abitazioni e negozi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco locali e di Fano. Al momento non si conoscono le cause ma i due roghi separati, divampati quasi in contemporanea, fanno temere che le fiamme possano essere di origine dolosa. A bruciare sono stati soprattutto sterpaglie e canneti che, alimentati dal vento, hanno subito fatto terra bruciata avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni. Al momento i vigili del fuoco sono ancora impegnati sul posto.