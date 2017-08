Mano incastrata nell'auto e serratura in tilt Donna soccorsa dai vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ha chiuso lo sportello scorrevole della navetta Doblò, quello che porta al Cimitero dell’Ulivo, è in un battito di ciglia si è ritrovata con la mano incastrata, schiacciata, senza possibilità di liberarla dalla morsa del portellone. Non solo: la serratura è andata in tilt bloccandosi e fissando così il dolore nella maniera più acuta. Mattinata da incubo per una signora fanese di 48 anni. Con lei c’erano anche il marito e la suocera. L’allarme è stato immediatamente dato dall’autista del mezzo, una volta constata l’impossibilità nel poter liberare la donna. Erano le 12. Sul posto sono letteralmente piombati i vigili del fuoco di Fano e il personale del 118. I vigili, con un cacciavite e un dispositivo a palloncino usato per aprire le porte, hanno liberato l’arto della donna in tempo record. Il personale medico ha poi caricato la donna sull’ambulanza e l’ha trasportata al Santa Croce per effettuare le lastre. Particolarmente messa male una falange rimasta schiacciata nella chiusura dello sportello.