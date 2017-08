Capriolo attraversa la strada per andare fino al mare Paura per un motocilista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Paura per un motociclista che l’altra sera percorreva in direzione mare la strada panoramica verso Ponte Sasso e Torrette. Erano circa le 23 e improvvisamente il centauro, una volta arrivato quasi all’altezza della Statale si è visto attraversare la strada da un capriolo. Nessuna grave conseguenza per il motociclista che non ha riportato seri danni alla moto ma molta paura per l’attraversamento e l'impatto sfiorato con un animale selvatico che sempre più spesso scende dalle colline al mare alla ricerca di acqua o da mangiare. A maggio un capriolo ferito venne bloccato e salvato sulla Statale a Metaurilia dai volontari del Cras.