Veglie e tanto affetto social per il centauro 16enne che sta lottando per la vita

MACERATA FELTRIA - «Preghiamo tutti per lui». La città e la comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo si sono riunite anche ieri sera per il giovanissimo centauro che domenica pomeriggio è rimasto vittima di un grave incidente durante una prova del circuito regionale Uisp di motocross a Ponzano di Fermo.Dal giorno del ricovero nell’ospedale regionale Torrette di Ancona, le condizioni di A.D., 16 anni, restano stazionarie e molto gravi. Gli amici tifano tutti per lui, una giovanissima promessa del motocross. Sperano che le terapie a cui è sottoposto il giovane possano sortire i risultati sperati. In seguito alla caduta sul circuito di Ponzano, il minorenne ha perso conoscenza. Il parroco don Graziano Cesarini ha riunito centinaia di coetanei nella chiesa di San Michele Arcangelo e attende con trepidazione ulteriori notizie. Lunedì sera erano circa 200 le persone nella veglia di preghiera e «finché il suo cuore continuerà a battere le speranze di tutti possono restare ancora vive» ha detto il parroco. Soprattutto sui social si susseguono gli appelli e gli inviti a partecipare alla veglia e anche chi è lontano non fa mancare la propria vicinanza allo sfortunato giovane. Ieri pomeriggio scriveva Eleonora: «Forza piccolo grande campione, non mollare vinci anche questa gara». Emanuele lo incita: «Dai forza non mollare». Incoraggiamenti dal Team Lucini Racing: «Non mollare, siamo tutti con te».