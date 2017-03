E' morto Andrea, 16 anni, il centauro ferito durante una gara al crossodromo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA FELTRIA – Si è purtroppo spento all’ospedale Torrette di Ancona Andrea Dini, il centauro 16enne rimasto gravemente ferito domenica scorsa in un incidente durante una gara al crossodromo di Ponzano di Fermo. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Macerata Feltria, dove il ragazzo e la famgilia erano molto stimati e conosciuti.L’incidente era avvenuto a pochi giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi che si svolgeva sul crossodromo “Guido Catini”, a Ponzano di Fermo. Il pilota era caduto a terra in seguito all’impatto con un’altra motocicletta. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e i soccorritori lo avevano rianimato dopo 30 minuti. Poi il trasporto in eliambulanza a Torrette