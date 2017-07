Cade in gara ed è travolto da due moto: paura per un giovane centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Grande paura a Misano per il GradaraCorse Racing Team impegnata nel Civ. In un weekend caratterizzato da numerose bandiere rosse, una ha fatto particolarmente paura. Sabato, allo scattare del semaforo verde, il centauro gradarese Francesco Prioli è stato vittima di un incidente in rettilineo che ha coinvolto altre tre moto. Il pilota, investito, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Cesena. Gli ulteriori accertamenti, fortunatamente, hanno scongiurato ogni problema.Grandi e forti le contusioni che si uniscono alla distorsione al ginocchio con microdistaccamento, ma è nulla a confronto allo spavento e alla dinamica dell’incidente in cui l’alfiere #14 è stato centrato da altre due moto. Peccato perché il weekend per “Paco” era partito bene. Tra gli obiettivi c’era il podio nel circuito di casa. Prossimo appuntamento al Mugello