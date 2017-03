Il Santa Marta non ha paura Altri studenti a Londra dopo la gita sfiorata dall'attentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Partiranno lo stesso. Gli alunni di due classi dell’istituto alberghiero Santa Marta voleranno questa mattina a Londra. Una città scossa da un attentato solo pochi giorni fa. Ma studenti pesaresi non hanno esitato a dire sì alla gita d’istruzione programmata e a sfidare la paura.«Abbiamo sentito i ragazzi e i genitori – spiega Matteo Ganino, uno degli insegnanti accompagnatori – e tutti partiranno. In questo momento Londra forse è la città più sicura al mondo per via dell’intensificazione dei controlli. Sicuramente ci saranno luoghi meno accessibili e questo si potrebbe ripercuotere sui programmi didattici della gita, ma i ragazzi sono pronti».Nel giorno dell’attentato, altre classi dell’Alberghiero erano a Londra. E si sono trovate a pochi metri dall’orrore, dentro l’abbazia di Westminster. Entrate alle 13,30, l’attentato è avvenuto alle 14,40 da parte di un uomo che in auto ha falciato i pedoni e poi ha cercato di entrare nel Parlamento a piedi, uccidendo a pugnalate una guardia prima di essere abbattuto dagli agenti di sicurezza. Le vittime, compreso l'attentatore, sono state cinque e 40 i feriti.Le classi del Santa Marta erano usciti dall'abbazia da una porta secondaria alle 15,30. I ragazzi era rimasti molto calmi e tramite i social network subito avevano avvertito i familiari a casa dello scampato pericolo.