Via vai sospetto in casa Giovane spacciatore arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Via vai sospetto in una casa: i carabinieri di Gabicce arrestano un 21enne pesarese per traffico di stupefacenti.L’uomo, nel fine settimana, veniva sorpreso, al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, all’interno della sua abitazione, in compagnia di altri due giovani coetanei di Gabicce Mare ed uno di Tavullia, mentre consumavano uno spinello con ed hashish. Era stato proprio l’andirivieni da tale luogo ad aver insospettito i militari dell’Arma. La successiva perquisizione domiciliare nei confronti del proprietario di casa, consentiva infatti di rinvenire 62 grammi di “hashish, suddivisi in un panetto da 50 grammi ed i restanti in numerosi pezzi avvolti in cellophane, 40 grammi di “marijuana” suddivisi in diverse dosi, materiale e strumenti idonei al confezionamento in dosi dello stupefacente, nonché la somma di € 890,00 in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività delittuosa. I tre consumatori sono stati segnalati alla competente Prefettura. Anche le loro abitazioni sono state perquisite ed i carabinieri a casa di uno del gabiccesi sequestravano altri 10 grammi circa di marijuana e materiale utile all’assunzione.L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pesaro a disposizione della locale Procura della Repubblica, ove è rimasto in custodia cautelare fino all’udienza di convalida svoltasi nella mattinata odierna. Il GIP del Tribunale di Pesaro, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri di Gabicce Mare, in attesa del processo.