Furioso incendio nel Parco San Bartolo Nube nera visibile anche da chilometri

GABICCE – Un vasto incendio è in corso sul San Bartolo, all’interno del Parco.Alimentato dalle temperature roventi e dalle raffiche di vento, il fuoco, che sarebbe partito per in maniera casuale da un terreno agricolo, sta coinvolgendo un’ampia area di macchia mediterranea tra Fiorenzuola e Casteldimezzo, creando una grossa nube nera che è visibile da chilometri di distanza. E anche dalla spiaggia di Gabicce e dalla Statale 16 in zona Siligate. Sul posto sono accorse squadre di Vigili del Fuoco sia da Pesaro che da Rimini, ma la situazione non sembra sotto controllo tanto che sono stati chiesti rinforzi.