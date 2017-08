Operato il ciclista travolto: ancora grave ma migliora Denunciato l'autista pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Restano gravi, per quanto stazionarie e con qualche lieve segnale di miglioramento, le condizioni di Nicola Angeli, il 28enne di Fossombrone ricoverato in rianimazione all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Giovedì sera in sella alla propria bicicletta percorreva la vecchia Flaminia che da Ponte degli Alberi porta a Fossombrone. È stato violentemente tamponato da un’utilitaria alla cui guida era un 66enne di Montefelcino. L’uomo si era dato alla fuga e poi costituito ai carabinieri di Fossombrone la mattina successiva affermando di non essersi fermato sia perché preso dalla paura ma anche perché non si era reso conto di cosa gli fosse capitato. Solo dopo aver saputo dell’incidente si era reso conto di essere stato lui il responsabile. E’ stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose aggravate.Il ragazzo è stato sottoposto ad intervento di neurochirurgia per un’emorragia cerebrale e di chirurgia ortopedica per la fratture di un piede. Bisogna ancora attendere il lento scorrere delle ore perché Nicola possa riprendersi sempre più ed uscire dal coma farmacologico.