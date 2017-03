Auto finisce fuori strada e poi cappotta: due persone portate in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO – Incidente nella frazione di Ca’ L’Agostina, lungo la strada che collega Fermignano ad Urbania.Un’auto, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada e si è poi cappottata. Immediatamente soccorse dai vigili del fuoco di Macerata Feltria e dagli operatori del 118 le due persone a bordo, rimaste ferite. Sono state portate all’ospedale di Urbino anche se le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.