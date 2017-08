Stefano Paialunga hair stylist per Andrea Bocelli: «Lavoro indimenticabile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO- «Esperienza indimenticabile». Stefano Paialunga, l’hair-stylist fanese in missione dal tenore Bocelli, il giorno dopo la messa in scena de “Il Canto della terra” al Teatro del Silenzio di Lajatico è ancora carico di adrenalina. «E’ stato come vivere in una nuvola. Per la bellezza del posto e per l’imponenza dello spettacolo» racconta in coda a due giorni frenetici: «Abbiamo lavorato dalle quattro del pomeriggio fino a notte inoltrata. E con più di quaranta gradi». Con Andrea Bocelli solo un fugace contatto (“Troppa gente intorno”), maggiore familiarità con il figlio Matteo (“Simpatico e alla mano”) che sta seguendo le orme del padre. Ospite specialissima Carla Fracci descritta come «una figura d’altri tempi. E molto esigente». Ma lo ha colpito il regista e coreografo Luca Tommassini, lo stratega di X-Factor (“Umile per quanto bravo”). Paialunga guarda ora al Celebrity Flight Night Italy.