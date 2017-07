Stabilimento balneare sconfina nell'area pubblica: bagnino denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Gli agenti della capitaneria di Fano scovano un bagnino che si era un po’ “allargato”, attrezzando parti di spiaggia esterne alla sua concessione, e lo denunciano per occupazione abusiva di suolo pubblico.In particolare, in un tratto di arenile della località “Gimarra” presso una struttura balneare locale è stata accertata dai militari l’occupazione di suolo demaniale marittimo per una superficie complessiva pari a 600 metri quadri realizzata mediante la posa di arredi balneari al di fuori dell’area regolarmente compresa nella concessione. A carico del trasgressore, si configurano reati quali l’abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo, per i quali il responsabile della condotta illecita è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.