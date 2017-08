Sparano i razzi di soccorso Capitaneria costretta a pattugliare a vuoto per ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Giornata interminabile, quella di ieri, per la Capitaneria di porto di Fano, impegnata tutto in giorno in numerosi salvataggi e poi costretta da qualche “burlone” che ha lanciato dei bengala a pattugliare il mare senza allarmi veri.Alle ore 22:20 circa, perveniva alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Pesaro, la notizia di un avvistamento di 2 razzi rossi - segnali nautici di emergenza - ad una distanza stimata, da segnalanti, tra le 3 e le 6 miglia dalla costa. Potendosi teoricamente trattare di imbarcazioni in difficoltà, venivano dirottati sul punto della segnalazione, la motovedetta Sar Cp 872 della Guardia Costiera di Pesaro e la motovedetta Cp 535 della Guardia Costiera di Fano. Contemporaneamente, il Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Marotta pattugliava da terra il litorale per eventuali avvistamenti da punti idonei della costa. Venivano pure richieste dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Pesaro, possibili utili notizie a piattaforma “off-shore” dell’Eni presidiata, all’Aeronautica Militare, alle navi più vicine in transito, senza che venisse rilevata alcuna situazione riconducibile a quanto segnalato. Le operazioni di pattugliamento duravano sino a circa le 3 della mattina del 8 agosto senza riscontrare criticità.