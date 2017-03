«Servono soldi per l'eredità» In due anni rubano 70mila euro ad un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Per due anni hanno raggirato un 75enne fanese, riuscendo a sottrargli circa 70mila euro: denunciate una 59enne di origini campane ed una 41enne fanese, entrambe già note per trascorsi simili.La 59enne ha avvicinato “casualmente” il vedovo, entrandoci in confidenza anche tramite prestazioni sessuali. Una volta carpitane la fiducia ha cominciato a chiedere prestiti, a suo dire necessari a sbloccare una grossa eredità con cui poi avrebbe ripagato il debito. Ma l’eredità non si sblocca mai e alle crescenti richieste dell’uomo la donna scompare, facendosi viva solo telefonicamente e lasciando come contatto la 41enne fanese. Per telefono arrivavano anche le chiamate di una sedicente avvocatessa di Pesaro, come “indizio” di esistenza dell’eredità. Ma dopo due anni di continue richieste di soldi ed elargizioni per circa 70mila euro, l’uomo si è rivolto ai carabinieri che hanno risolto il caso denunciando le due donne.