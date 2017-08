Scintille dal motore: furgone prende fuoco e incendia la scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ha sentito ruomori strani e visto uscire del fumo dal cofano: per questo si è accostato. Brutta avventura per un uomo all guida di un furgone sulla Fano-Grossseto all'altezza di Bellocchi. Una volta fermatosi, infatti, il furgone ha preso letteralmente fuoco, con fiamme che rapidamente si sono propagate alla scarpata a fianco della strada, "accendendo" un canneto. Immediato l'intrvento dei vigili del fuoco di Fano che hanno domato le fiamme e ripulito la carreggiata. Per un certo periodo, però, la superstrada è stata chiusa con uscita obbligatoria a Bellocchi.