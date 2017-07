La Protezione civile al Paese dei Balocchi: Curcio cittadino onorario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il Paese dei Balocchi raddoppia. Non solo un sindaco quest’anno ma anche un cittadino onorario: il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio.Curcio sarà insignito del titolo di cittadino onorario durante la giornata inaugurale del 17 agosto dando ancora più lustro ad una manifestazione sempre più portatrice sana di principi e valori che mirano al benessere della collettività.Curcio è capo dipartimento della protezione civile, ovvero la struttura della presidenza del Consiglio dei ministri che ha un ruolo di coordinamento dell’intero servizio nazionale della protezione civile, operando in raccordo con Regioni e Province autonome nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, per il soccorso e l’assistenza alle popolazioni in caso di necessità.Curcio ricopre questo importante ruolo dall’aprile 2015 (è subentrato a Franco Gabrielli nominato prefetto di Roma) e sul palco centrale di piazza Bambini del Mondo, intervistato da Claudio Salvi, affronterà tutte le tematiche d’interesse socio-culturale, messe in luce nelle passate edizioni, raccontando la sua esperienza, approfondendo alcuni aspetti della gestione di una macchina complessa come quella della protezione civile, fiore all’occhiello dell’Italia nel panorama mondiale.