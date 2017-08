Fano piange il suo eroe Bigio Ricci: bagnini tutti in divisa al funerale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO «Dedicato alla persona più buona che io abbia mai conosciuto». E’ un pensiero che Giovanni Ricci, il figlio di Pierluigi, guida turistica, ci ha inviato dall’estero, in attesa di tornare a Fano per essere presente al suo funerali. «Mi hai insegnato la libertà di vivere - ha aggiunto - che secondo me è la base di tutto. Grazie a te sto conoscendo il mondo e soprattutto me stesso. Buon dia del papà. Grazie Bigio».La memoriaPierluigi Ricci, detto Bigio, 57 anni, un eroe. «Il sindaco Massimo Seri ,- ha comunicato attraversop la sua pagina Facebook la presidente del Consiglio comunale Rosetta Fulvi - si è attivato per riconoscere il valore della generosità di Bigio. Il Consiglio comunale non dimenticherà mai la passione per il salvataggio, il coraggio, l’altruismo e l’amore per la vita di questo figlio di Fano».Anche l’assemblea legislativa delle Marche ieri mattina ha osservato, su invito del consigliere Mirco Carloni, un minuto di raccoglimento in memoria di Pierluigi Ricci che pur allo stremo delle forze, dopo aver portato a riva due ragazzi che avevano corso il rischio di affogare nel mare di Torrette, non ha esitato a gettarsi di nuovo tra le onde per salvare il padre, anche lui in difficoltà. Purtroppo questo estremo atto di coraggio gli è stato fatale ed è caduto riverso con il volto rivolto verso il fondo del mare, così come lo hanno trovato i soccorritori che, a loro volta, purtroppo senza successo, si sono precipitati in suo aiuto.«Tutti in divisa da bagnino per l’ultimo saluto a Bigio». I colleghi di Pierluigi Ricci, il bagnino di 57 anni morto annegato a causa di un malore mentre soccorreva tre bagnanti a Torrette, hanno già lanciato l’appello. «Tenendo conto dei turni di reperibilità da mantenere, ho chiamato a raccolta i bagnini di tutto il litorale fanese per far sentire la nostra vicinanza ai familiari del nostro amico “Bigio”», ha detto Enzo Maggi, coordinatore della Asd Maredentro e che l’altro giorno ha visto spirare davanti ai proprio occhi "Bigio". I funerali si svolgeranno sabato prossimo alle ore 10 nella parrocchia Gran Madre di Dio di San Lazzaro.