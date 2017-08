Malore fatale: turista trovata morta nella sua stanza d'albergo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO- È morta in vacanza. Aveva 76 anni la turista bolognese trovata senza vita, per cause naturali, nella sua stanza d’albergo all’Hotel Angela di Fano venerdì sera. Stava trascorrendo le vacanze al mare con un’amica, quando è stata trovata a terra, già priva di sensi, all’interno della sua camera da letto poco prima dell’ora di cena. All’origine del decesso un malore forse causato dal caldo. Sono risultati inutili tutti i tentativi praticati per rianimarla. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia di Fano.