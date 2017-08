Gruppi di ragazzi si affrontano in via Nolfi: grossa rissa nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – E’ scoppiata improvvisa e violenta nella notte una rissa che ha coinvolto un gruppo alquanto numeroso di ragazzi con un gran trambusto in via Nolfi Nord, nei pressi della ex sede dell’Aset Holding. Non si sa per quale motivo, a un certo punto due di loro sono venuti alle mani scatenando una reazione di gruppo. La rissa è stata così violenta da intimidire tutti i passanti che dalla rocca malatestiana scendevano verso piazza Avveduti. I giovani se la sono data di santa ragione, menando pugni e calci, tanto da lasciare alcuni coetanei sanguinanti e doloranti a terra. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine, ma quando queste sono giunte i contendenti si erano già dileguati.L’episodio, rievocato in Consiglio comunale dal capogruppo della Tua Fano Luca Serfilippi, ha rilanciato il tema della sicurezza. Del resto via Nolfi, una via centrale essendo la dirimpettaia di corso Matteotti ma rimanendo nell’ombra non essendovi centri di attrazione se non alcuni bar, costituisce il luogo non insolito di simili episodi, con grave disagio dei residenti, soggetti a dispetti ed episodi di vandalismo.