Il grande sacrificio di "Bigio": morto per salvare dalle onde un uomo e i suoi due figli

FANO - Choc in spiaggia. Annega per salvare la vita a tre persone. Così è morto Pierluigi Ricci, 57 anni, da tutti chiamato “Bigio”, ex titolare dell’omonima enoteca di via Cavour a Fano e bagnino di salvamento dell’associazione Maredentro per la quale sorvegliava le spiagge Torrette. Il cuore di Pierluigi non ha retto alla sforzo immane svolto nel fronteggiare il mare molto mosso di ieri mattina, con un vento teso quasi fino a burrasca che dalla notte aveva alzato le onde tanto da indurre i bagnini a issare la bandiera rossa.