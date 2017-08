Bloccato corriere della droga in autostrada: aveva più di un quintale di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Eccezionale operazione antidroga della Polizia stradale di Fano e Senigallia, che ha sequestrato più di un quintale di marijuana.Lo stupefacente era a bordo di un’automobile condotta sull'A14 da un albanese 25enne residente a Poggibonsi e che forse era diretto proprio in Toscana. A bordo della vettura c’erano ben 114 involucri per un totale di circa 108 kg. Il corriere è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza e la destinazione del grosso carico.