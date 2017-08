Giallo a Fano: smonta un semaforo, lo carica sulla bici e scompare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Questa non l’avevamo ancora vista. Un ragazzo, alle 3.30 della notte tra venerdì e sabato, ha smontato e rubato il semaforo dell’incrocio di via Della Repubblica con via Del Ponte. L’ha caricato sulla bici e portato via. Il rumore ha svegliato alcuni residenti che, increduli, hanno osservato la scena dalla finestra.