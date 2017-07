Tanti eventi per il turismo ma manca quello di punta Le critiche della Pro loco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Tante manifestazioni ma senza un evento caratterizzante. Il mese di agosto proporrà a Fano un ricco carnet di iniziative, concentrato in tutti i weekend, eppure la Pro loco, motore propulsivo del programma, segnala la mancanza di una manifestazione principe legata alla storia della città.«Manca un evento su tutti per cui la città sia nota a livello nazionale - afferma Etienn Lucarelli, presidente della Pro loco -, a parte il Carnevale che si svolge nei mesi invernali, anche se ancora non si è trovato il modo di farlo fruttare in senso turistico. Dobbiamo però ancora imparare a inquadrare tutto ciò che avviene nella città in un grande contenitore, per non disperdere energie e valorizzare a dovere i risultati».«Riguardo alla mancanza di una manifestazione di punta - sottolinea Lucarelli - noi come Pro Loco abbiamo elaborato dei progetti. Il principale riguarda la romanità. Abbiamo la consapevolezza che ancora oggi la cittadinanza avverta il grande vuoto lasciato dalla soppressione della Fano dei Cesari. Fano è ricca di monumenti e di storia».«Pesaro ha ben sfruttato la carta di Rossini - riflette il presidente della Pro loco di Fano - organizzando e puntando moltissimo sul Rof che ha raggiunto un livello internazionale. Fano potrebbe fare altrettanto valorizzando le sue origini, tanto più che quando l’ha fatto ha ottenuto un grande concorso di folla, motivando oltre 2.000 cittadini a sfilare in costume romano sotto l’arco d’Augusto. Ma non dobbiamo dimenticare nemmeno il Medioevo che a Fano ha lasciato testimonianze di tutto rispetto. La Pandolfaccia organizza eventi di tutto rispetto ma non è sufficientemente supportata dal Comune».