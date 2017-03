Colpo grosso al salone Rubate 15 moto ancora da immatricolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - 15 moto di grossa cilindrata, nuove di zecca, non ancora immatricolate, in prevalenza Kawasaki, sono state rubate dal negozio esposizione Morelli Moto di Filippo Morelli a Fossombrone. Bottino non ancora quantificato nei dettagli, ma di sicuro oltre i 200 mila euro.I ladri si sono impossessati anche di numerosi caschi e accessori vari compresi capi d’abbigliamento speciale. Ad entrare in azione è stata quasi sicuramente una banda specializzata in furti su commissione. I malviventi avevano studiato tutto nei minimi particolari. Hanno bloccato le linee telefoniche, impedito al sistema di allarme di entrare in funzione, manomesso anche il sistema di videosorveglianza. Sono penetrati dalla parte posteriore dello stabile passando attraverso un laboratorio di sartoria e confezionamento di salotti, abbattuto un muro divisorio per poi caricare su alcuni furgoni, sembra che ne abbiano rubato uno parcheggiato nei pressi, il ricco bottino.