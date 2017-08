Candele sotto le stelle Con il Corriere Adriatico sconto per Samuel e Rossini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il Corriere Adriatico protagonista di Candele sotto le stelle accanto a tutti gli attori dell’evento. In vista della grande festa, con cena a lume di candela sulla spiaggia alla quale si attendono 40mila persone, programmata per giovedì 10 agosto, notte di San Lorenzo tradizionalmente legata alle stelle cadenti e ai desideri, sul litorale pesarese stamattina sono state distribute l’edizione omaggio del quotidiano e le magliette - rigorosamente bianche - di Candele sotto le stelle.Da domani sulle pagine degli Spettacoli del Corriere Adriatico sarà pubblicato un coupon che garantirà 5 euro di sconto per la partecipazione al concerto di Samuel venerdì 11 in piazza del Popolo e alla cena di Rossini gourmet sabato 12 nei cortili dei palazzi storici del centro storico, gli altri due appuntamenti innovativi dell'edizione 2018 di Candele sotto le stelle.Stesso sconto di 5 euro sarà riconosciuto per chi si presenterà ad entrambi gli eventi con la maglietta distribuita questa mattina in spiaggia. Altra opportunità targata Corriere Adriatico: fotografarsi a Candele sotto le stelle con la maglietta e inviare l’immagine a pesaro@corriereadriatico.it: i selfie più belli saranno pubblicati.