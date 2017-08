A Cagli restano soltanto pietre e polvere: il torrente Giordano è prosciugato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Controllare dal vivo per crederci: il torrente Giordano a Pianello di Cagli è letteralmente sparito. O meglio: si è letteralmente pietrificato, lasciando spazio a una lunga lingua di sassi e sabbia. Sarà colpa della siccità, magari anche di una politica non sempre rispettosa delle risorse naturali, ma quanto si vede desta enorme impressione anche perché la località è a valle del Monte Nerone. Un particolare ancor più inquietante. Solo ieri si era registrata l’ennesima emergenza a Pianello, quella relativa ai pesci, con il recupero in extremis di 100 trotelle, cavedani, barbi e vaironi sul Certano, unico affluente del Bosso. Questi esemplari, recuperati dai Cannisti del Burano e dall’associazione pescatori Bosso, erano rimasti intrappolati in pochissimi centimetri d’acqua.