Ragazzi trovano una bomba da mortaio mentre fanno il bagno nel fiume

CAGLI - Trovato un residuato bellico nel fiume Bosso, a pochi metri dalla cascata di Secchiano in direzione Cagli. Alcuni ragazzi, facendo il bagno nella fiume, si sono imbattuti in un oggetto allungato a forma di missile, lungo circa una cinquantina di centimetri. Non appena i ragazzi si sono resi conto che non si trattava di un masso, come pensato in origine, hanno appoggiato con cautela il residuato sulla roccia, allertando in maniera tempestiva le forze dell’ordine.L’area è stata delimitata con un nastro bianco e rosso nel quale è stato collocato un cartello che invita alla prudenza: “residuato bellico pericolo di avvicinarsi”. Non si conosce ancora la natura del residuato, il suo stato, né la sua collocazione storica anche, se, presumibilmente, potrebbe trattarsi di un proiettile di un mortaio, ricollegabile all'ultimo conflitto mondiale.