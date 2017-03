Ritrovata in Umbria dopo cinque mesi l'auto rubata dalla banda dei ladri acrobati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Nei mesi di ottobre e di novembre del 2016, avevano messo a dura prova i nervi degli abitanti dell’entroterra, con continui spericolati e acrobatici furti, anche con inseguimenti da parte dei carabinieri, che in una circostanza avevano costretto i malviventi ad abbandonare la loro potente Bmw X3 in zona monte Forno, in territorio di Piobbico, per poi fuggire a piedi.Nella stessa nottata a Colombara di Apecchio, veniva rubata una Fiat 600, chiusa in garage ma con le chiavi nel cruscotto, senza saperne più nulla. Ora a distanza di poco meno cinque mesi, i proprietari dell’auto hanno ricevuto una telefonata da parte dei carabinieri di Deruta, Comune in provincia di Perugia, che avevano trovato una Fiat 600 la cui targa corrispondeva alla denuncia fatta per il furto della loro automobile. Gli inquirenti umbri erano stati avvisati da un cittadino che da un mese circa vedeva la 600 parcheggiata in una piazzetta destando degli sospetti, fino ad avvisare, appunto, i militari dell’Arma. La macchina, chiusa a chiave, si presentava in buono stato.