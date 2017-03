Se mi imbratti ti cancello Via le scritte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DECOROPESARO Guerra al brutto e al degrado, primi passi. E non mancano di fioccare le multe contro i proprietari di immobili lasciati in abbandono nelle zone del centro e del mare. La settimana scorsa sono stati ripuliti dall'associazione Regresso Arti i muri imbrattati tra via Sabbatini e via Clementi, due strade del centro storico dove le scritte la fanno da padrone. O forse la facevano fino all'ultimo fine settimana quando ciò che era stato imbrattato è tornato lindo. L'assessore alla sicurezza e decoro Luca Bartolucci fa il punto...