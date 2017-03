Ricci nel Far West di via Rossi «Subito i vigili, poi le sanzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIABILITÀ/1PESARO Via Rossi invasa dalle bici contromano e dalle auto in doppia fila. «Invieremo i vigili urbani, prima faranno controlli di prevenzione, poi le multe», dice il sindaco. Via Mancini da risistemare, ma c'è il problema degli alberi. «Io sono per abbatterli, ma vogliamo evitare denunce». E' arrivato con quasi un'ora di ritardo ieri mattina Matteo Ricci all'incontro con i commercianti di via Rossi al bar-pasticceria Antica Pesaro. Alcuni di loro erano lì già dalle 11, e se ne sono andati ancora prima che arrivasse il...