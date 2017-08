CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOLIDARIETÀPESARO Parte oggi con il programma di Candele sotto le stelle la campagna di solidarietà per il colle San Bartolo ferito e devastato dall'incendio di venerdì notte. Gli assessorati alla bellezza e alla solidarietà lavorano di concerto per mettere in piedi una rete di iniziative dedicate di sensibilizzazione. La cartolina del grafico, Alessandro Baronciani, diventata ormai simbolo di quella notte drammatica, ma anche di speranza e rinascita, sarà disponibile questa sera in occasione della cena in spiaggia. Il provento della...