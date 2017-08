La magia continua con Rossini in musica e a tavola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SERATEPESARO Dopo la cena in spiaggia, si prosegue domani sera con il concerto dell'Orchestra Sinfonica Rossini a Rocca Costanza (inizio alle 21), evento musicale di coda della Notte delle candele, che sostituisce il concerto di Samuel, annullato. In programma alla Rocca, che sarà illuminata a lume di candela, i grandi successi di Mina e Fabrizio De Andrè. La Rossini Pop Orchestra sarà affiancata da tre stelle del canto che il pubblico di Pesaro ha già avuto modo di apprezzare in occasione della Notte rosa: Valentina Mazza, Eleonora...