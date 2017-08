La lunga estate senza pioggia è già costata oltre un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CRISI IDRICAPESARO Emergenza idrica nella nostra provincia: il caldo anomalo e la mancanza di precipitazioni hanno innalzato il livello di allerta. Gli enti territoriali che da mesi gestiscono l'evoluzione del fenomeno, l'Aato (Autorità di ambito ottimale) e l'Autorità di Bacino della Regione Marche, preparano la stima in termini di criticità e interventi d'urgenza da consegnare alla Protezione civile nazionale.Il documentoSi sta elaborando un documento integrativo con i danni che il perdurare della siccità sta producendo via via in...