L'incantesimo delle candele

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTO PESARO La pioggia non rovina la magica Notte delle Candele. «Oltre 30mila persone sono scese in spiaggia, si conferma un grande evento popolare e turistico, una delle feste più belle dell'estate» dice Ricci. Le nubi minacciose e la pioggia che nel primo pomeriggio sono spuntati su Pesaro hanno rischiato ieri di annullare e rinviare, probabilmente di 2 o 3 giorni, la Notte delle Candele.L'organizzazioneMa non ce n'è stato bisogno. Bagnini e organizzatori sono rimasti per qualche ora con il naso all'insù, mantenendo allo stesso...