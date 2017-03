CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il sindaco ha dato il via libera ad un altro giro di controlli preventivi degli agenti, ai quali seguiranno le multe, se le scorrettezze in bici continueranno. Inevitabile che, allo stesso tempo, se i vigili pizzicheranno le auto in doppia fila, non potranno esimersi dall'elevare i verbali. Altro nodo irrisolto, la sistemazione della parallela via Mancini, uno dei cuori pulsanti del quartiere di Pantano. L'anno scorso è stato fatto un lavoro ordinario per sopperire a quelle situazioni più urgenti, con le radici delle piante che uscivano...